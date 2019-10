DESENTUERTOS: HIJAS DE DON VALENTÍN SE AVIENTAN EL MEDIO MARATÓN

*NUEVA FACTURACIÓN PONE NERVIOSOS A EMPRESARIOS

*CRECE LISTA DE ASESINATOS DE ALTO IMPACTO

La ex diputada federal Adriana Fuentes puso el ejemplo y se aventó los 21 kilómetros de la carrera Gas Natural realizada ayer en arterias de la ciudad.

También su hermana Angélica corrió, según las fotos que circularon.

A la ex legisladora se le vio realmente agotada en su llegada a la meta, no obstante también se le vio contenta, por dicho logro, que no cualquiera consigue.

Al lado de la empresaria llegó a su vez el también ex diputado local, Daniel Murguía, hermano del ex presidente “Teto”.

No se ve que sean deportistas consumados ni mucho menos, sin embargo le echan ganas.

…………………………

Con el asesinato del activista de la Sierra Tarahumara, Cruz Soto Caraveo, la lista de homicidios de alto impacto sigue creciendo en esta administración estatal.

Anteriormente fue el homicidio del activista rarámuri, Julián Carrillo.

Además los asesinatos de empresarios como José Ricardo Caraveo Vallina; Uriel Loya, líder de Coparmex en Parral; al igual que Carlos Cano y Hedilberto Cobos Rodríguez.

También Rubén Hernández Tanner, empresario y vicepresidente de afiliación de la Canaco y el empresario de la construcción de origen argentino Gerónimo Bonilla.

Además Pedro Teichroeb Heinrichs, empresario menonita del municipio de Cuauhtémoc; así como Jonh Redekop de Cuauhtémoc y los empresarios agricultores de Namiquipa, Ramón y Anselmo Hernández.

De igual manera los periodistas Jesús Adrián Rodríguez Samaniego y Miroslava Breach Velducea, entre otros.

…………………………

Si con el decreto de estímulos fiscales que fue un fiasco acá en la frontera andaban enojados los empresarios, ahora con lo que viene de la aplicación de la reforma en relación a la facturación, andan super endiablados.

Si bien el fin de detectar posibles fraudes o corrupción es noble, el riesgo es que gente que por ignorancia o errores leves, pueda ser hasta encarcelada. Por eso los contribuyentes andan asustados.

Los representantes de Canacintra acá a nivel local, anunciaron que deberán contratar a especialistas fiscales, para evitar el máximo de errores que podrían llevarlos a enfrentar problemas con esta nueva legislación.

Fácilmente podría entrar el esquema en la categoría de terrorismo fiscal.