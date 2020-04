DESENTUERTOS: ¿PARA QUÉ DONÓ EMPRESARIO 100 MIL DÓLARES?

*¿PARA QUÉ DONÓ EMPRESARIO 100 MIL DÓLARES?

*MAQUILAS: BOMBA DE TIEMPO

*LANZA CABADA AERONAVE CONTRA EL CORONAVIRUS

*DIPUTADA SÁENZ DESAFÍA LA PANDEMIA

En medio de la crisis sanitaria, el que sorprendió fue el empresario juarense Jesús Otero, el cual donó uno 2 millones de pesos y puso a disposición de forma gratuita, una nave industrial recién construida, para lo que haga falta si la pandemia se complica.

Se le movió el corazón al hombre y se vio con el gobernador Javier Corral, a quien le mostró la planta donde podrán ponerse camas y demás áreas que requiera un hospital habilitado.

El donativo monetario irá al programa Héroes de la Salud, que busca recompensar con un sobresueldo al personal médico que está al frente de la batalla, así como incrementar el seguro de vida a 1 millón de pesos.

En redes sociales, hubo agradecimientos al empresario y críticas al gobierno, que no termina ni por eso, el hospital ubicado en el antiguo galgódromo.

……………………

Las maquiladoras que no han cerrado operaciones pese a la pandemia, se han convertido en bombas de tiempo, no sólo por convertirse en potenciales focos de contagio, sino por el descontento que están generando.

Los dueños de los corporativos, con avaricia en la sangre, no han suspendido sus trabajos y han obligado a los empleados a seguir laborando, incuso sin las medidas de protección suficientes contra el coronavirus.

Ayer en varias plantas maquiladoras se armaron protestas y hasta se llamó a la policía, para que sometiera a los rijosos.

Afirman que de la mayoría de los casos, se han contagiado en la maquila y oficialmente ayer la autoridad estatal reconoció que en 4 plantas hubo brotes de contagios, aunque en esos casos sí cerraron.

Pero el asunto es que ha faltado mano dura, porque hasta iglesias han cerrado, pero maquilas no. Es incongruente.

……………………

Comentan el presidente Armando Cabada pondrá a volar un helicóptero este martes, para entrarle al combate del Coronavirus.

Según la agenda de hoy, se tiene previsto que a las 07:00 de la mañana se arranque un Programa de sanitización de la mancha urbana, pero al parece con dicha aeronave como novedad.

Al momento se han utilizado a tractores que recorren las calles, para basta de ir por tierra, ahora hay qe ir por el cielo.

Arrancará el programa aéreo en el estacionamiento de El Punto, en la Zona del Chamizal.

……………………

La que sigue desafiando al coronavirus, con tal de atender las necesidades de la gente, es la diputada local Marisela Sáenz Moriel.

Dicha legisladora es de las pocas, si no la única, que anda llevando despensas otros apoyos de higiene, a familias en vulnerabilidad.

“Durante mis recorridos y a través de este espacio, ha sido mucha la gente que me ha solicitado apoyo, y con gusto he acudido aún cuando no es mi distrito, pero la necesidad es mucha. Por eso hago un llamado a mis compañeros diputados a que sumemos esfuerzos, cada uno en su respectivo distrito, en un solo objetivo: Ayudar básicamente con alimentos a los que menos tienen. #MariselaSáenz #EsTiempoDeCompartir #LaVozDeLosQueNoTienenVoz”, escribó en su muro la diputada juarense.