DESENTUERTOS: LE DAN PALIZA A MARU EN LAS URNAS

*FESTEJAN DETRACTORES DE MARU

*EN JUÁREZ PARAN ANTENITAS

*BOMBA YUCATECA PARA TRONAR PLEBISCITO

Un duro golpe recibió la alcaldesa de Chihuahua, Maru Campos, luego que los capitalinos la rechazaran a través del voto por un proyecto que ella presentó.

Nos referimos obviamente al plebiscito organizado por el Instituto Estatal Electoral, donde se calculaba que entre 60 y 70 por ciento de los votantes lo hicieron por el “NO”.

Así que la panista no quiso esperar a que fuera el organismo electoral el que saliera a dar los resultados preliminares y se adelantó a una rápida rueda de prensa, donde avisó de motu proprio que retiraba su propuesta, porque le quedaba claro que los ciudadanos no lo quieren, a pesar de que no sería vinculante, porque la votación fue escasa y no se llegó al 10 por ciento de la Lista Nominal que pedía el IEE.

Ramiro Arroyos y César Jáuregui, sus apoyadores, la acompañaron, en señal de que todos salen perdiendo en este negocito.

Aunque se trata de un asunto muy diferente, si esta votación fuera para elegirla para otro cargo de elección popular, Campos estaría frita.

…………………………

Los que se celebraron la derrota de la presidenta de Chihuahua, fueron su detractores, Alfredo “El Caballo” Lozoya y el senador de Morena, Cruz Pérez Cuéllar.

El alcalde de parral calculó que el 70 por ciento de los que votaron lo hicieron a favor del “No” y únicamente el restante 30 por ciento lo hicieron a favor del “Si”.

Apabullante el descalabro.

“¡Los ciudadanos ganamos!”, señaló Lozoya.

“Felicito a los miles de ciudadanos que con su voto evitaron que se consumara el fraude más grande de la historia de #Chihuahua. #Enhorabuena! #TrabajandoXChihuahua”, escribió por su parte el morenista.

…………………………

Sobre el mismo tema del plebiscito de las luminarias, el que habría entrado en seria preocupación sería el presidente de Juárez, Armando Cabada, ya que estaba esperando ver precisamente el fenómeno de Chihuahua, para tomar las decisiones pertinentes en el municipio que le toca gobernar.

Acá también se aprobó que se realizara el plebiscito, pero si percibe que al hacerse de igual forma le darían pa’tras los electores, es casi un hecho que mejor no lo hará.

Para empezar tendría que pagar 12 millones de los recursos del gobierno local, pero si dice que buscaría otras opciones de cumplir con el compromiso, el IEE forzosamente desistiría de hacerlo, porque no tendría caso gastar en algo que de todas formas no se pondrá en marcha bajo el esquema propuesto de forma inicial.

…………………………

Al cierre de Desentuertos, el IEE informaba que en el conteo de 177 paquetes y 357 urna electrónicas, se tenía que un total de 24 mil personas dijeron que “No” querían el proyecto de Maru Campos.

A su vez, un total de 18 mil 066 habían dicho que “Si”, lo que daba una diferencia de 6 mil votos.

Instituto Estatal Electoral (IEE), Arturo Meraz González se sentía el héroe de la película, porque sacó adelante la votación, pese a la amenaza de bomba que obligó a que fueran desalojados los consejeros del edificio.