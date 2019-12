DESENTUERTOS: TACHIQUÍN QUIERE REGALO NAVIDEÑO

*TACHIQUÍN QUIERE REGALO NAVIDEÑO

*DESENMASCARA SARA WINTER A FEMINISTAS

*HACE FUCHI A REUNIONES DE SEGURIDAD Y EJECUCIONES SE DISPARAN

*¿FICOSEC Y FECHAC OTRA VEZ INMÁCULA?

Marcelo González Tachiquín quiere pasar la Navidad con su familia, sin embargo será difícil que se ordene su liberación.

Desde prisión ha continuado su campaña, para ver si si el gobernador Javier Corral se compadece y le decreta el perdón a través de los jueces que se supone le obedecen.

Se suja el ex funcionario de César Duarte, de que el fiscal César Augusto Pencihe anda libre cachetonamente, pese a las pruebas contundentes de que él habría ordenado la extorsión a su persona, para no detenerlo, como finalmente sucedió, cuando ya no le pudo entregar más dinero.

Da a entender Tachiquín que habrá más episodios desde chirona, donde haría revelaciones que pondrían a temblar al mundo político.

…………………………

Sara Winter se presentó en Ciudad Juárez, para dar su testimonio de cuando fue una radical líder feminista-hembrista.

Grupos ProVida la arroparon en su estancia en esta frontera, donde vino a traer un mensaje de esperanza, pero también de desenmascare.

Cuando más lo necesitaba, requirió el apoyo de sus compañeros feministas, pero la dejaron casi morir, hasta que un católico la ayudó y de ahí empezó su conversión.

La máscara se le cayó, según dijo.

…………………………

El estado de Chihuahua destaca por ser de los que más homicidios presentan, al sumar 2 mil 379 casos, de enero a noviembre del 2019.

Tiene el quinto lugar nacional.

Así que como lo prometió AMLO, exhibió también a los gobernadores que menos participan en las reuniones de seguridad, donde obviamente hubo coincidencias, ya que por ejemplo Javier Corral, no acostumbra ese tipo de participaciones.

Qué le va a interesar la seguridad al gobernador, cuando ha demostrado que para él sólo existe el golf, el tenis, la carrera de la liberación, sus perros y gatos.

Precisamente al inicio de su gobierno, hasta tarjetas navideñas andaba repartiendo a nombre de sus animales Galo y Greta, pero dejó esa costumbre rana, al parecer porque tuvo algo de vergüenza. Raro en él.

…………………………

Dos de los organismos que más fallan en materia de transparencia y en el manejo de los recursos públicos, fueron exonerados de toda falla, como cada año.

Vaya, ni siquiera observaciones les hicieron y sin mayor problema les aprobaron las cuentas públicas del 2018.

Nos referimos al Fondo Social del Empresariado Chihuahuense, alias Fechac y Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana, alias Ficosec.

Ambos organismos se auto asignan recursos con las asociaciones civiles que ellos mismos crearon y ahí se gastan cientos de millones de pesos sin rendirle cuentas a nadie, más que a ellos mismos.

En el Congreso del Estado les aprobaron las cuentas referidas, luego de que la Auditoria Superior del Estado los vio sin mancha –inmácula-.