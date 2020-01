DESENTUERTOS: TACHIQUÍN VS EX SECRETARIO DE HACIENDA DE DUARTE

*TACHIQUÍN VS EX SECRETARIO DE HACIENDA DE DUARTE

*REGIDORA INDEPENDIENTE SE OPONE A PROYECTO DEL CHAMIZAL

*DESAIRAN MUCHOS INVITADOS TOMAR PROTESTA EN EL PAN

*MULTA DE 9 MIL PESOS, POR NO TENER BUZÓN TRIBUTARIO

Marcelo González Tachiquín continúa con sus cohetes lanzados desde las crujías, a propósito de los diversos personajes involucrados en la operación justicia para Chihuahua, donde se ha atacado a César Duarte y sus ex funcionarios principales.

Lo último que ha dicho Marcelo es que Jaime Herrera, ex secretario de Hacienda estatal, dejó de ser testigo protegido y no se descata qeu el sistema encabezd por Javier Corral, lo descobije y le dé una desconocida qeu hasta lo lleve a pision también.

“Esos ‘grandotes’ que te han protegido te van a entregar en bandeja de plata diciendo ‘es que él nos dijo’. Que Dios te ayude, te esperan muchas acusaciones y pagos de indemnizaciones por daño moral. Yo te perdono, procura que los demás también lo hagan, son más de 100 expedientes”, le escribió Marcelo a Jaime Herrera.

………………………

No se sabe si la regidora independiente Rosario Valadez trae permiso de despotricar contra el proyecto de la ‘privatización del Chamizal’ o si se la está jugando por su cuenta.

Lo cierto es que la edil n es ya de todas las confianzas del presidente Armando Cabada, por lo cual la quitaron de hace buen rato, de la coordinación de la comisión de Hacienda, considerada tal vez la más importante. A dicha cartera asignaron a Carlos Ponce Torres, quien más que especialista en finanzas es especialista en medicina, sin embargo es fiel hasta la muerte al alcalde y eso es suficiente.

Pero volviendo al tema inicial, resulta que la regidora Valadez ha seguido diciendo que está mal que les vayan a quitar la zona de Los Hoyos, a los deportistas ahí apostados, ya que ese es el objetivo, con el proyecto del Chamizal.

El presidente Cabada apoya la inversión de los 2 mil millones de pesos para dicho proyecto y los cambios que sean necesarios, así que la edil se está saliendo del huacal, quién sabe qué vaya a pasar, aunque también cabe la posibilidad de que opine con libertad, sin ningún problema.

………………………

Aunque tienen en mente afiliar a 3 mil juarenses al PAN, por lo pronto empezaron con 14.

En la fotografía difundida de los nuevos miembros, se observó a tal cantidad de nuevos panistas, aunque se empeñaron en decir que eran 80.

Joob Quintín Flores Silva tiene la visión de hacer crecer el partido, sin embargo a pocos les gusta la militancia apartidista y ayer quedó en claro, cuando pocas personas acudieron a rendir protesta como nuevos afiliados.

Se aproxima el proceso electoral del 2021 y lo que buscan es tener una base más o mes decente, para poder dar batería a la competencia que se avecina.

Los independientes, los morenos, los priistas y la chiquillada, habrán de dar la batalla respectiva por los ciudadanos juarenses.

………………………

La 4T va con todo en algunos aspectos, como lo son los contribuyentes de la Secretaría de Hacienda.

Por ejemplo, trascendió que con los nuevos cambios de la Miscelánea Fiscal 2020, el buzón tributario tomará un mayor protagonismo, pues no habilitarlo será motivo de multas de hasta 9 mil 250 pesos.

la verdad es que no hay una cultura muy desarrollada por parte de todos los contribuyentes, de tener ese tipo de herramientas y en algunos casos ni correo electrónico manejan.

Así que en esa afán recaudatorios, ese será el nuevo ataque desde el gobierno a los ciudadanos.