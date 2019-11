Prevén ráfagas de aire superiores a 70 kph

Ciudad Juárez, Chih.- Para este viernes se prevé una disminución en la posibilidad de lluvias, ya que el pronóstico marca un 20 por ciento de precipitación en el día y un 10 por ciento en la noche.

Por otra parte, se considera fuerte viento, pues de acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional, éste correrá a 18 y 48 kilómetros por hora, con ráfagas de 72 kilómetros, dio a conocer la Dirección General de Protección Civil.

En el caso de la temperatura, la máxima alcanzará los 16 grados centígrados y la mínima 11.

El titular de la dependencia municipal, Efrén Matamoros Barraza, informó que hoy ingresa a la región el frente frío número 19, por lo que es importante continuar con las medidas de precaución respecto al frío.

Las recomendaciones son abrir una ventana entre 10 a 12 centímetros para que haya reposición de oxígeno cuando los calentones se encuentren encendidos, alejarlos de ventanas, sillones y camas para evitar incendios, y apagarlos antes de ir a dormir.

También se exhorta a la ciudadanía para que no utilice estufas o anafres para calentar la casa, además de no tener el boiler o calentador de agua dentro de la vivienda, no vaciar el tanque de gas, y no cerrar herméticamente las ventanas y puertas, ya que esto podría provocar un incidente.

Matamoros Barraza dio a conocer que el albergue municipal atendió anoche a 70 indigentes, de los cuales algunos fueron canalizados por elementos de Seguridad Pública.

El refugio temporal está abierto desde las 6 de la tarde, por lo que exhorta a reportar al 911 a las personas en situación de calle para que Seguridad Pública los traslade hasta el lugar, el cual se ubica en la calle 20 de Noviembre, frente al Monumento a Benito Juárez.