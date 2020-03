Se avecina catástrofe de grandes proporciones: Enrique Serrano

Ciudad Juárez, Chih.- El ex alcalde de Juárez, Enrique Serrano Escobar, criticó a las autoridades por las medidas deficientes que han tomado para mitigar los efectos del coronavirus y auguró una “catástrofe de grandes proporciones” si no se corrige el rumbo.

En su perfil, expuso lo siguiente:

Como ex Presidente Municipal de Ciudad Juárez siento el compromiso de hacer público lo siguiente: las autoridades no han tomado las medidas preventivas oportunas y correspondientes a la crisis que apenas empieza con el coronavirus (Covid-19).

No hay reactivos para pruebas en forma suficiente, posiblemente no lleguen a mil en todo el país, la capacidad instalada en los hospitales de la ciudad es prácticamente cero, y el personal médico y enfermeras totalmente insuficiente; los médicos del sector público tienen orden de diagnosticar a simple vista y por los síntomas, señalando que se trata de simple gripa y mandar a su casa a los infectados, pero se irán sin medicinas porque no hay.

Los gobiernos no quieren alarmar a la población, y se requiere todo lo contrario, alarmar a la población para que esta tome las medidas adecuadas.

Ya estamos en fase dos y se avecina una catástrofe de grandes proporciones, la población de mayor riesgo son los adultos mayores, los diabéticos, hipertensos sin tratamiento, y otros enfermos con debilidad.

No hay vacuna ni tratamientos, y una vez descubiertos pasará mucho tiempo para que los tengamos disponibles. Así está Ciudad Juárez y el resto del país igual o peor, lamentablemente.

Lo único que nos puede salvar es la Voluntad de Dios, el aislamiento total de las familias, y el jabón. Que Dios nos bendiga y nos proteja, bendiciones para todos. Ojalá me equivoque.