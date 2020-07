Sicarios confiesan: enterraron a una mujer y dos hombres

Ciudad Juárez, Chih.- Tres cadáveres fueron localizados en una fosa clandestina, en la colonia Juanita Luna.

Se trata de dos hombres y una mujer no identificados.

Fueron localizados entre las calles Marcelo Caraveo y Loreto.

Dicho hallazgo se dio gracias a la detención de dos presuntos sicarios identificados como Ángel Arturo C. C. alias “El Sonick” de 22 años y José H. C. alias “El Panchito” de 40 años.

Ellos en la entrevista policial manifestaron haber tenido participación en el homicidio de dos hombres y una mujer el pasado 23 de julio en el exterior de una vivienda ubicada en el cruce de las calles Marcelo Caraveo y Loreto, de la colonia Juanita Luna, a quienes torturaron y asfixiaron con un torniquete en el cuello, para luego sepultar sus cuerpos en un lote baldío ubicado a unos metros de dicho inmueble, esto por órdenes de su jefe a quien conocen como “El Chino Frayre” líder de una célula de sicarios perteneciente al grupo delictivo “La Empresa”.

Por lo anterior se dio aviso a la Fiscalía General del Estado y a sus servicios especializados, como antropología y medicina forense, quienes se constituyeron en el lugar y luego de realizar los trabajos en dicha zona localizaron los cuerpos de las tres víctimas.

Cabe señalar que esta autoridad coadyuvará a la Fiscalía General del Estado en las investigaciones correspondientes para determinar si esta presunta célula criminal tiene participación en más homicidios derivados de rivalidades delincuenciales.

Previa lectura de derechos, Ángel Arturo C. C. alias “El Sonick” de 22 años y José H. C. alias “El Panchito” de 40 años, fueron consignados ante la Fiscalía General de la República, por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la ley federal de armas de fuego y explosivos.