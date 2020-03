Critica Adriana Fuentes decreto de estímulos fiscales

Ciudad Juárez, Chih.- En un artículo de opinión, la empresaria Adriana Fuentes Téllez criticó al gobierno federal, por el decreto de estímulos fiscales que pretendía inscribir a las unidades económicas para una disminución del IVA a la mitad.

“Opino que este decreto se hizo para que las empresas no entraran por los candados que existen… quizá fue sólo una promesa de campaña”, afirmó.

A continuación el artículo completo:

¿Realmente está funcionando el IVA del 8% en las fronteras?

Históricamente, en México se ha tenido una tasa de Impuesto al Valor Agregado (IVA) diferenciada entre la frontera y el resto del país. De 1990 a 1994, la tasa en la frontera era de 6%, mientras que en el resto del país de 15% hasta 1991, y de 10% de 1992 a 1994.

Posteriormente, de 1995 a 2009, la tasa de la frontera aumentó a 10% y la del resto del país a 15%. Finalmente, de 2010 a 2013, la tasa en la frontera fue de 11%, mientras que en el resto del país aumentó a 16%.

No fue hasta la reforma fiscal de 2014 cuando se homologaron las tasas, siendo de 16% en todo el país. El actual gobierno propuso regresar a los esquemas anteriores, en donde existía una tasa diferenciada, proponiendo bajar la tasa en la zona fronteriza al 8%, manteniendo el 16% en el resto del país.

El pasado 1 de enero de 2019 entró en vigor el Decreto de Estímulos Fiscales para la Frontera Norte de México, el cual estará vigente durante 2019 a 2020. Las empresas que accedieron a la reducción del IVA del 16% al 8% no tienen que volver a inscribirse, ya que tienen vigencia automática hasta finales de 2020, de igual manera entran en este mismo esquema todas las nuevas empresas que deseen participar.

De las aproximadamente 42,000 unidades económicas existentes en Cd. Juárez, se calcula que entraron en este esquema menos del 20% (CCE), aproximadamente 30% según algunos contadores, algunos fiscalistas, ya que no ha dado el resultado que se tenía previsto. (No contamos con la cifra exacta ya que no se proporcionó la información).

El principal objetivo de la reducción del IVA en las fronteras era una baja automática de precios, sin embargo, no ha sido así, ya que muchas empresas no reflejaron en su consumidor final lo comentado.

Pongamos el ejemplo de una empresa que vende y factura al 8% pero su proveedor le vende y le factura al 16%, ya que no entró con el nuevo decreto, la cuestión es ¿quién le va a regresa ese saldo a favor a la empresa?, ¿quién se responsabilizará de regresarlo?, ¿el SAT realmente lo está regresando?

La problemática que existe con los importadores, quienes deben pagar IVA al 16% al importar y trasladar IVA por sus ventas al 8%, lo que esto genera son saldos a favor que el SAT está retrasando demasiado tiempo para su devolución y esto está ocasionando problemas para las personas que importan.

Al día de hoy existe mucha incertidumbre dentro de las empresas que se ubican en las zonas fronterizas y que entraron a trabajar con el esquema del decreto, ya que lo que se dijo no está funcionando, no se está cumpliendo cabalmente, un gran número de empresarios está pidiendo regresar al 16% como estaba anteriormente.

En lo personal opino que este decreto se hizo para que las empresas no entraran por los candados que existen, hubiera sido sensacional que todas las empresas, llámese pequeña, mediana o grande, hubieran podido entrar con el 8% de IVA; quizá fue sólo una promesa de campaña.