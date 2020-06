DESENTUERTOS: ¿CLARA TORRES CANDIDATA DEL PAN A LA PRESIDENCIA?

*¿CLARA TORRES CANDIDATA DEL PAN A LA PRESIDENCIA?

*A MARU LE GANARÍAN Y A MADERO LO ARRASTRARÍAN

*JERARCAS DE LA 4T SE AGARRAN DEL GAZNATE

*PANISTAS MOLESTOS CON EL INQUILINO

Clara Torres volvió al Alma Mater, el PAN, con motivo de la despedida a su padre, don Alberto J. Torres, quien acaba de fallecer y estuvo unos instantes en el viejo edificio de la 5 de Mayo.

Varios acudieron a darle el último adiós al hombre que fue guía y ejemplo de muchos.

Ahí estuvo Clara, donde se formó políticamente.

Por diversos motivos, la mujer abandonó dicha institución, al grado de apoyar a Morena y hasta entrar al gobierno con López Obrador.

Esta vez tuvo que regresar a acompañar a su progenitor.

No ha vuelto políticamente al partido y tal vez sea el momento de que lo haga y en una de esas hasta candidata al gobierno municipal sea.

…………………………

Según la encuestadora Demoscopia Digital, Cruz Pérez Cuéllar ganaría con cómoda ventaja, si le ponen enfrente a Maru Campos para la elección de gubernatura en el 2021, pero si le ponen a Gustavo Madero se lo llevaría de calle. Le pondría una arrastrada mega.

En los resultados del estudio realizado entre los días 1 y 2 de junio pasados, el senador por Morena tiene amplio margen sobre sus posibles contrincantes políticos.

Se hizo la encuesta en 15 estados de la república, donde habrá elecciones en el 2021. El nivel de confianza del estudio es del 95 por ciento.

Confrontaron a los aspirantes y en todos los casos ganaría Pérez Cuéllar. Si su rival fuera la alcaldesa panista de Chihuahua, el primero obtendría 25.10 contra 19.90 de ella.

A su vez, si le ponen a Madero, el morenista tendría 27.20 y el también senador madero conseguiría 14.10.

Lo peor del caso es que hasta el desconocido Rafael Espino de la Peña le pondría una arrastrada electoral a Madero, porque según la encuesta, el morenista ganaría la elección con 25.97, superior al 13.70 de dicho panista. Lo dobletearía.

En los dos careos donde aparece el independiente Armando Cabada Alvídrez, alcalde de Juárez, conseguiría el tercer puesto, sobreponiéndose al PRI, ya sea con Graciela Ortiz como candidata, o con Alejandro Cano Ricaud. A los dos se los chuletearía.

…………………………

En Morena estatal, cada vez se esconden menos las diferencias entre los jerarcas.

Se ha sabido que el delegado federal Juan Carlos Loera de la Rosa y el presidente estatal de Morena, Martín Chaparro, no se quieren, pero no la disfrazan ni poquito.

Ahora el tema del desencuentro es la iniciativa de reforma electoral que hace el gobernador panista Javier Corral.

En el partido, la instrucción que se ha dado es que los diputados locales vayan en contra de dicha propuesta en el Congreso, sin embargo a Loera se le hizo bien y ya dio su visto bueno de forma pública.

Así que Chaparro se entufó y lo hizo saber, al decir que no se entrometa donde no le corresponde, así como él como dirigente partidista no se mete en las decisiones de gobierno.

Con esas divisiones, poco le abonarán a los buenos resultados del proceso electoral del 2021.

…………………………

Sobre el mismo tema de la propuesta de Corral, donde se contemplarían elecciones primarias, para que en los partidos políticos se elijan candidatos un mismo día, con la intervención del Instituto Estatal Electoral, al que han criticado los propios panistas, es precisamente al autor de la iniciativa.

Han referido que deben explicarles a los panistas de qué se trata, para saber la estrategia, sin embargo los han visto chiquitos y orejones, de tal manera que se sienten mal. Andan dolidos.

Consideran que hay intervencionismo en los partidos, empezando por el PAN, donde cualquier ciudadano acudiría elegirles a qué candidato deben mandar a la madre de todas las batallas en el estado de Chihuahua en el 2021.