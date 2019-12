Presentarán ‘Cuento de Navidad’ en obra escenificada por bomberos

Ciudad Juárez, Chih.- Los Héroes anónimos que cada día sofocan incendios, apoyan a las familias cuando se presentan fugas de gas, e incluso rescatan mascotas, estarán este viernes actuando en la obra teatral “Un Cuento de Navidad de Bomberos”.

La puesta en escena se estrenará en el Auditorio Cívico Lic. Benito Juárez, a las 11 de la mañana de hoy y el sábado 21 con dos funciones, 3:00 y 5:00 de la tarde, mientras que la entrada es un juguete nuevo o usado, pero en buenas condiciones.

Arturo de la Cruz Arredondo, quien es bombero y director de la obra, indicó que todos los participantes se encuentran emocionados de poder representar a un personaje en la obra infantil, la cual se realiza para que los juarenses la disfruten y para aportar a la noble causa del Santa Clós Bombero.

“Estoy emocionado y muy orgulloso del trabajo que vamos a hacer, no sé si haya registro de otro Departamento de Bomberos del país que haya hecho una obra de teatro por una causa tan noble, pero ser pioneros por lo menos en la ciudad y en el estado me alegra mucho, y quizás se vuelva otra tradición como la de Don Leonardo Solís”, expresó.

Comentó que la obra de teatro es una historia adaptada de “Un cuento de Navidad” de Charles Dickens, a la historia de la navidad de 1939 en que los bomberos de Ciudad Juárez dieron regalos a los niños de bajos recursos, por iniciativa del entonces Comandante de Bomberos, Leonardo Solís Barraza.

“Adaptamos las dos historias para crear una historia donde pueda llegar un mensaje de solidaridad”, dijo.

Para llevarla a cabo, se hizo una lluvia de ideas y finalmente se decidió hacer la obra, mientras que la elección de los personajes fue a través de una convocatoria, y en otros casos, el mismo director de la puesta en escena le pidió a sus compañeros participar, ya que por conocer sus temperamentos, sabía quién podría ayudarle.

La obra teatral tuvo el apoyo de actores y directores externos, además la adaptación del guión se hizo desde el mes de septiembre, en tanto que en octubre iniciaron los ensayos del libreto, en noviembre comenzaron con los diálogos, y este mes se trabajó con la escenografía.

Los bomberos que participarán ensayan entre ocho a 10 horas por semana para poder prepararse y dar su mejor actuación hoy y el sábado.

A pesar de que no todos los elementos estarán actuando, todos participan ayudando a sus compañeros con la escenografía o con ideas.

El bombero Eli David Rodríguez González, participará en la obra de teatro con el personaje del niño de escasos recursos que acudió a la Estación Central solicitando un juguete a Don Leonardo Solís Barraza.

“Mi compañero Arturo de la Cruz me hizo la invitación por mi complexión y porque soy extrovertido, y acepté porque aparte he participado en obras en las escuelas donde he estado”, expuso.

Señaló que él y sus compañeros disfrutan de los ensayos y están dispuestos a dar lo mejor para el público, por lo que invitó a los juarenses a acudir y disfrutar de la obra.

El objetivo de esta acción es recabar mayor cantidad de regalos y al mismo tiempo brindar un momento agradable al público.

Los personajes que serán representados son el teniente Sánchez, el Comandante Solís, el bombero García, un niño llamado Luis, la esposa del bombero, el fantasma de la Navidad pasada, el fantasma de la Navidad presente, el fantasma de la Navidad futura, así como otros personajes.