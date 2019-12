Suben a 40 por ciento posibilidades de lluvia; emiten alerta

Ciudad Juárez, Chih.- La Dirección General de Protección Civil del Municipio emite una alerta amarilla para hoy, debido a que la posibilidad de lluvia aumentó a 40 por ciento.

De presentarse la precipitación, iniciaría a partir del medio día, informó el titular de la dependencia, Efrén Matamoros Barraza.

De acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional, hoy se pronostica un día mayormente nublado, con una temperatura máxima en 14 grados centígrados y una mínima de 6 grados, así como posibilidad de lluvia en 40 por ciento en el día, y 10 por ciento en la noche.

El director de Protección Civil pidió a la ciudadanía estar pendientes de los cambios climáticos y extremar cuidados con la posible lluvia.

Las recomendaciones son conducir con precaución, encender las luces de los vehículos, poner las intermitentes si fuera necesario, conducir a baja velocidad y dar preferencia al peatón.

También se recomienda no ingresar a vías donde se perciba mucha agua, así como tampoco a pasos a desnivel, ni por el viaducto Díaz Ordaz.

Otras recomendaciones son evitar pasar cerca de diques o pozos de absorción, no circular por los arroyos, especialmente el del Mimbre, Jarudo y de las Víboras, ya que son espacios riesgosos durante las lluvias.

Por otra parte, Protección Civil exhorta a los juarenses a continuar con las medidas de seguridad respecto el uso de los calentones, a fin de evitar accidentes.

Entre las recomendaciones se encuentra abrir una ventana entre los 10 a 12 centímetros cuando los calentones se encuentren encendidos, así como alejarlos de camas, sillones o ventanas para evitar incendios, y apagarlos antes de ir a dormir.

También se exhorta a no usar estufas o anafres para calentar la casa, no tener el boiler o calentador de agua dentro de la vivienda, no vaciar el tanque de gas y no cerrar herméticamente ventanas y puertas.

Matamoros Barraza recordó a la ciudadanía que el albergue municipal se encuentra abierto desde las 6 de la tarde, a fin de que reporten a las personas en situación de calle al 911, para que seguridad pública los traslade hasta el refugio temporal, ubicado en la calle 20 de Noviembre, frente al Monumento a Benito Juárez.

El espacio atendió anoche a 64 personas, informó el director de Protección Civil.