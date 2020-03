Bill Gates predijo lo que pasará con la pandemia de coronavirus

Bill Gates, el fundador de Microsoft, habría señalado que la próxima catástrofe a la que se enfrentaría la humanidad no sería provocada por una guerra mundial, sino por un virus “muy infeccioso” que podría matar a millones de personas.

Durante su charla en Ted de 2015, el empresario señaló que “puede que exista un virus con el que las personas se sientan lo suficientemente bien mientras están infectadas para subirse a un avión o ir al supermercado y eso haría que se extienda por todo el mundo de manera muy rápida”.

De acuerdo con sus palabras, esto sería resultado de la gran inversión que se realiza en disuasivos nucleares y la poca que se hace en los sistemas para detener epidemias. Hace cinco años Gates fue enfático y dijo que “no estamos preparados para la próxima epidemia”.

En este video Bill Gates habló del fracaso mundial por el que atravesaron países de África Occidental ante la epidemia del ébola, durante la cual murieron 10,000 personas.

“El problema no fue que el sistema de salud no funcionara adecuadamente, sino que en verdad no teníamos ningún sistema”, indicó. Hizo énfasis en que esta epidemia no se expandió más porque este virus no se propaga en el aire, porque el transmisor está tan enfermo que no puede levantarse de la cama.

En 2015, el fundador de Microsoft indicó que “la falta de preparación podría hacer que la próxima epidemia sea mucho más devastadora que la del ébola. Aquí el video completo:

En diciembre pasado se descubrieron los primeros casos de coronavirus (Covid-19) en China, que hasta ese momento no había sido detectado en humanos y que hasta ahora ha dejado más de 10 mil personas muertas en todo el mundo.

“Si empezamos a actuar ya, tal vez estemos listos para la próxima epidemia”, dijo el magnate en 2015, pero al parecer, nadie atendió su llamado.