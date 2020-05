Con cifras de desempleo México conmemora el 1 de mayo

CIUDAD DE MÉXICO.- Aconsecuencia de la pandemia de COVID-19, con un incremento a las cifras de desempleo, México llega a la conmemoración del Día del Trabajo.

Durante la segunda semana de abril la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que entre el 13 de marzo y el 6 de abril se perdieron 346 mil 878 empleos.

Y en medio de la emergencia sanitaria el mayor número de despidos se ha concentrado en las siguientes entidades: Quintana Roo, Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco y Estado de México.

El pasado miércoles, durante la Conferencia Nacional para la recuperación económica del Consejo Coordinador Empresarial, el subgobernador del Banco de México (Banxico), Jonathan Heat, señaló que ante la crisis económica que se padece por la pandemia de coronavirus, la tasa de desempleo podría superar el 10.7 por ciento, una caída superior a otras crisis que se han vivido en el país.

Y las cifras de desempleo tienen nombre y apellido, como es el caso de Brian Solís, quien trabajaba de mesero en un restaurante de la zona de Polanco en la Ciudad de México y tras el cierre de negocios, lleva sin trabajo más de un mes.

Al principio, nos pagaron lo de una semana y nos dijeron que íbamos a trabajar adentro haciendo comida para llevar, pero no resultó y el negocio cerró.

Como no había ventas, no nos dieron nada de paga. Todavía alcancé a empeñar unas cadenas de oro que tenía y pedí dinero prestado del que pagas intereses.

Pero ya eso se acabó, estamos en casa, pero sin trabajo y vamos a empezar a vender algo de comida, que haremos entre mi esposa y yo, porque ahorita nadie te da trabajo”, comentó el mesero.

Hortensia Vivanco, trabajaba como secretaria en una empresa privada. Al principio de la emergencia sanitaria, estuvo haciendo “Home Office”. Le pagaron tres semanas, pero desde el 20 de abril, prescindieron de sus servicios.

En estos momentos, tengo algo de dinero guardado porque no estamos saliendo de la casa. Soy madre soltera, cabeza de familia, somos mis dos hijos y yo.

Me preocupa que ya no tengo trabajo y aunque nos dijeron que si se componía la situación, nos iban a llamar, pero no es seguro.

Estoy pensando ponerme a vender algo que pueda hacer en la casa para sacar dinero y poder comprar lo básico porque he llamado para conseguir trabajo y me dicen que ahorita no están contratando”, señaló.