Regresan a cientos de mexicanos en puentes

Ciudad Juárez, Chih.- Cientos de mexicanos con visa de turista que intentaron cruzar a los Estados Unidos por los puentes internacionales de Ciudad Juárez, fueron regresados por autoridades de migración desde la noche del viernes.

El Director General del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, Sergio Madero Villanueva, insistió en que los cruces fronterizos de mercancías y las que se realice cuestiones de salud o trabajo seguirán sin afectación alguna, y que “solamente habrá restricciones a partir de este sábado 21 de marzo para las personas que van al vecino país por asuntos turísticos y recreativos, los cuales se consideran no esenciales”.

No obstante, al parecer no se dio la suficiente información a la población, ya que muchos de las personas que eran regresadas, alegaban que no sabían de la medida y nadie les avisó por ningún medio masivo, esto es, radio o televisión.

De acuerdo a un conteo de medios locales, fueron más de 300 personas que intentaron cruzar a EL Paso, Texas, tan solo por el puente Santa Fe, con visas de turista, pero “fueron regresadas por personal de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) desde anoche y hasta las 8 de la mañana”.

Hasta el momento, solamente residentes, ciudadanos y transporte comercial pueden ingresar.

Medio centenar de policías se encuentran en la entrada de los 6 puentes fronterizos para avisar a las personas que intentan cruzar de la prohibición tomada como medida preventiva por el coronavirus Covid-19.