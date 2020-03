Llaman a no entrar en pánico, pero ordenan cerrar cines, bares y restaurantes

Chihuahua, Chih.- El gobernador Javier Corral anunció una serie de medidas para enfrentar la emergencia por el COVID-19, que incluye la suspensión de todos los eventos deportivos, recreativos, sociales, culturales, privados y públicos, sin importar el aforo.

A continuación se transcribe el mensaje íntegro del Gobernador de Chihuahua.

Estimados paisanos y paisanas chihuahuenses:

Hace una semana me dirigí a ustedes para pedirles participar de manera responsable y comprometida en las medidas de prevención con motivo de la contingencia sanitaria provocada por el Coronavirus.

Quiero antes que nada agradecer a cada uno de ustedes la madurez y la solidaridad con que hemos asumido las recomendaciones adoptadas desde el Gobierno del Estado, que tienen el respaldo de la Organización Mundial de la Salud y del Consejo Nacional de Salubridad General.

Como Gobernador mi tarea inicial es mantener informada a la sociedad, personalmente y por medio de los Servicios de Salud del Estado de Chihuahua, sobre los pormenores de este reto del destino que estamos enfrentando y lo que está por venir; así ha ocurrido hasta hoy, momento a momento, desde la primera información recibida.

Los integrantes de mi Gabinete y cada uno de los funcionarios del Gobierno, tenemos ocupado el tiempo en trabajar y definir las estrategias que nos pueden resultar más favorables, en la medida que vayan ocurriendo las etapas de la pandemia.

En el Gobierno del Estado hemos trabajado de forma intensa y estamos preparados para la emergencia; contamos no sólo con un personal profesional altamente capacitado, sino comprometido, con una vocación de servicio y entrega que es nuestro principal activo del sistema de salud.

También contamos con el equipamiento adecuado para atender a los ciudadanos que lo requieran, hemos hecho un inventario en todo el Estado, incluidos los sistemas de salud pública estatal y federal, así como de los hospitales privados.

Tenemos ventiladores, camas para aislamiento, unidades de cuidado intensivo, monitores, y nos hemos asegurado de tener la cantidad de pruebas suficientes para el diagnóstico de los casos de contagio, y podremos obtener todas las que se requieran para atender los casos sospechosos.

Aquí llamo a todos a no confiar en aquellas pruebas que no estén debidamente acreditadas por las autoridades de salud.

Ha llegado otra etapa que debemos poner en marcha, para reforzar la Jornada Nacional de Sana Distancia. Son medidas necesarias que deberemos llevar a cabo desde hoy y en principio hasta el 20 de abril, y que tienen como propósito proteger la salud de toda la población:

Se suspenderán todos los eventos, deportivos, recreativos, sociales, culturales, privados y públicos. No importando el aforo.

Se cerrarán los cines, teatros, museos, bares, centros nocturnos, parques turísticos, parques recreativos, balnearios, gimnasios, salones de eventos, centros comerciales (excepto los que provean alimentos y enseres de la vida diaria), se cerrarán spas, baños de vapor, zoológicos, casinos y restaurantes.

Se deberán suspender también actividades en centros de culto, iglesias, salones de culto y/o espiritualidad. Y cualquier centro de reunión de naturaleza similar.

Mantendremos la operación del Gobierno Estatal sólo en sus actividades esenciales y únicamente con la presencia del personal indispensable, lo cual será determinado por cada titular de Secretaría o dependencia; pero se dará prioridad de realizar trabajo en casa a todo el personal mayor de 60 años, mujeres embarazadas y/o en lactancia, personas con enfermedades crónicas descontroladas y/o autoinmunes, con excepción de la Secretaria de Salud y la Fiscalía General Estado.

Las empresas deberán mantener únicamente la presencia de personal indispensable, cuidando mantener las medidas de sana distancia y privilegiar el trabajo en casa cuando sea posible. No niños en oficinas.

Otras actividades esenciales que pueden continuar son la operación de tienda de abarrotes, supermercados, mercados de abastos. Farmacias. Transporte público. Guarderías. Albergues para jornaleros, migrantes, personas en situación de calle, hospitalarios, establecimientos residenciales para el tratamiento de adicciones. Instituciones bancarias. Telecomunicaciones. Industrias productoras de alimentos deberán acentuar sus filtros laborales y continuar trabajando el mayor tiempo posible.

Estas actividades esenciales deberán cumplir estrictamente con las medidas preventivas básicas de protección y sana distancia al personal y a los usuarios.

Les recuerdo a todos la importancia de intensificar en este periodo resguardarse en casa, de reservar la salida a 1 persona por familia en caso de requerir víveres; y en caso de consulta médica y/o emergencias solo la persona afectada y/o un acompañante si es necesario.

Debemos ser disciplinados, comprometidos y responsables; estamos en etapa uno y recuerden que permanecer en nuestros hogares y limitar el espacio personal, disminuye el tiempo de dispersión del virus y en consecuencia el número de infectados, pero también permite a los hospitales y a los médicos disponer eficientemente los recursos.

El esfuerzo que hoy hagamos va a salvar vidas el día de mañana.

Y de una manera muy especial, les pido a todos, cuidar mucho a nuestros adultos mayores, tenemos una gran responsabilidad con ellos, nuestra primera misión es el agradecimiento y la solidaridad ante esta emergencia, por eso, así como ellos cuidaron de nosotros, hoy nos toca devolver esos valores de amor y preocupación que en su momento nos brindaron.

Debemos dedicarles un lugar especial en nuestra casa, donde los resguardemos de cualquier posibilidad de contagio, y asegurarles el entorno más limpio, higiénico.

Cada quien debe adoptar un adulto mayor que esté sólo, sea o no su familiar, para que no le falte nada. Y efectivamente, como lo han sugerido muchos, no es momento para que los nietos visiten a sus abuelitos.

Yo aprovecho para enviarles un fuerte abrazo a los abuelitos y abuelitas, diciéndoles que no están solos, cuentan con cada uno de sus hijos, nietos, amigos y vecinos, además del respaldo del Gobierno del Estado que dará atención a este problema.

Adelanto que de acuerdo a la evolución de la epidemia se escalarán las medidas restrictivas y se anunciarán en su momento.

Los que amamos este gran estado, sabemos que hoy más que nunca tenemos que actuar con responsabilidad. Por eso les pido atender las medidas preventivas que difunde el Sector Salud, con las que se puede evitar que los daños sean mayores por la trasmisión del COVID-19.

Las medidas básicas de prevención nunca se deben de perder de vista, en ningún escenario: lavarnos muy bien las manos, evitar el saludo de beso y de mano, estornudar en antebrazo, guardar distancia de por lo menos un metro y medio, entre otras que van enfocadas a mantener un entorno limpio.

Algo fundamental para tener presente es que, si hay síntomas característicos del coronavirus como fiebre intensa o tos seca constante, hay que llamar al 911 donde se brindará orientación sobre los pasos a seguir.

Los chihuahuenses somos solidarios, por eso pido que tengamos presente a aquellos que menos tienen y más necesitan, aquellos que pasan más dificultades para hacer sus compras.

El Gobierno del Estado hará todo el esfuerzo para protegerlos, pero debe haber un respeto al consumo de cada ciudadano, evitando las compras de pánico, para no dejar sin oportunidad a esas familias y que haya productos en forma permanente.

En el Gobierno de Chihuahua estamos conscientes que el Coronavirus nos traerá también delicadas afectaciones a la economía. Primero y ante todo estará la salud como nuestra prioridad, pero quiero también compartirles que estamos trabajando con los sectores social y privado de nuestro Estado, para configurar un plan de acción conjunto y en su momento enfrentar los impactos de esta crisis.

Particularmente para ayudar a las personas que más lo necesitan, a las que viven al día y para proteger a nuestras micro, pequeñas y medianas empresas. Vamos a proteger el ingreso familiar, porque la pobreza y la vulnerabilidad social también causa dolor, sufrimiento y cobra vidas.

Chihuahuenses, evitemos el pánico que a nada nos lleva, vamos a prepararnos y estar listos para disminuir al mínimo los efectos de la pandemia. Tengan la seguridad de que como Gobernador colocaré primero la salud y el bienestar de cada uno de ustedes.

Vienen tiempos difíciles que cambiarán nuestra vida en más de un sentido, pero estoy seguro que al final, vamos a salir adelante, y la experiencia amarga nos hará sacar lo mejor de nuestras vidas como legado moral y social para las futuras generaciones.

La tarea nos llama a todos, a ser ¡desprendidos, generosos, serios y respetuosos!

Son momentos de solidaridad, y hoy más que nunca hay que recordar que la solidaridad es el rostro social del amor.

Mantengámonos Unidos con Valor.